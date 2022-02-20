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Интер – Сассуоло 0:2. Индзаги пропускает Милан вперед – Видео обзор

Италия
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Неожиданный результат, который может сказываться на итогах чемпионской гонки

Интер – Сассуоло 0:2. Индзаги пропускает Милан вперед – Видео обзор

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" дома уступил "Сассуоло" (0:2) в рамках 26 тура Серии А. Два безответных мяча от Распадори и Скамакки.

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В статье: Интер (Милан) Милан Сассуоло
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