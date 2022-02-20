Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер – Сассуоло 0:2. Индзаги пропускает Милан вперед – Видео обзор
Неожиданный результат, который может сказываться на итогах чемпионской гонки
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" дома уступил "Сассуоло" (0:2) в рамках 26 тура Серии А. Два безответных мяча от Распадори и Скамакки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Борха Валеро об отмененном голе Малиновского: Было ошибкой не посмотреть ВАР
- Брынзак рассказал о кадровых изменениях в национальной сборной Украины
- Назаренко: Динамо возьмет золото УПЛ. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на поле
- ВИДЕО, как Малиновский забил за Аталанту, но гол был отменен из-за странного офсайда одноклубника
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...