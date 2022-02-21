Серия А. Наполи спасается, но не выходит на первое место

Серия А. 26-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Наполи" 1:1

Голы: Перейро 58 - Осимхен 87

"Кальяри": Краньо, Альтаре, Ловато, Гольданига, Белланова, Дальберт (Ликояннис 90+5), Дейола, Базелли (Дзаппа 82), Грасси (Марин 75), Перейро (Паволетти 83), Жоао Педро

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Малькюи 27, Дзаноли 83), Ррахмани, Кулибали, Жезус (Руис 67), Руи, Зелински, Демме (Унас 67), Элмас, Мертенс, Петанья (Осимхен 67)

Предупреждения: Жоао Педро 35 - Малькюи 42, Кулибали 64

"Наполи" очень не хотелось повторять неудачи всех других команд Топ-7 в сумасшедшем 26-ом туре. Тем более, что удача, то есть победа, выводила его на первое место. Правда, было ясно, что в Кальяри будет крайне сложно. Местный клуб в предыдущих шести матчах уступал лишь однажды. Вместе с тем, вернулся в зону вылета и хотел поскорее выйти оттуда. Лучано Спаллетти предостерегал от его игры, настроения, от опыта тренера Вальтера Маццарри и его знакомства с "Наполи", говорил о подводных камнях.

Матч действительно получился крайне сложным, для обеих команд. Неаполитанцы были вынуждены выпустить стартовый состав без Инсинье, Лосано, Политано, Осимхена, Ангиссы и Лоботки, в принципе, перейти на игру с тремя центральными защитниками. В такой игре они не находили себя. В первом тайме даже владели мячом всего 46 процентов времени. Это при сезонном показателе в 60 и явном лидерстве в лиге. В агрессии они также проигрывали. Футбол проигрывал стыкам, борьбе, травмам, постоянным остановкам.

Начали неплохо как раз гости. Ди Лоренцо пробивал под перекладину (Краньо четко отбил), Ррахмани должен был замыкать угловой точнее. Затем уже Альтаре заставил Оспину ошибиться, но умудрился не попасть с двух метров, пусть и в падении. Педро заставил ошибиться Кулибали, но поспешил с ударом. В концовке тайма Краньо отбил из-под перекладины удар Руи издали. Но на 58-ой минуте Перейро уже удался удар издали. Оспина не рассчитал отскок от газона. А затем Давид спас от Дейолы.

После гола мяч уже перешел к "везувиани". Они избавились от одного из трех центральных защитников. Правда, опасные моменты по-прежнему создавали сарды. Педро чуть не задел перекладину, удар Марина в завершении красивой комбинации отбил Оспина. Но в итоге фаворит все же нашел свой гол. Руи навесил, Осимхен замкнул головой. А это, учитывая течение матча, явно в плюс команде Спаллетти. Она спаслась от заслуженного поражения.

"Наполи" может быть доволен добытым очком. Может оправдываться огромными кадровыми потерями, усталостью после битвы в Барселоне в Лиге Европы в четверг. Но сегодня он выглядел крайне бледно. Хуже соперника. Причем проиграл не в технике, скорости или организованности, а прежде всего - в жесткости, в битве. Сопернику, у которого в гостях выигрывал шесть раз подряд. Потому на первое место не вышел. А "Кальяри" вновь покинул зону вылета, но должен быть разочарован потерей победы.