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Серия А. Лацио неожиданно легко побеждает Кальяри

Италия
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Отдых посреди недели помогает

Серия А. Лацио неожиданно легко побеждает Кальяри

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 28-й тур

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Лацио" 0:3

Голы: Иммобиле 19 (пен.), Луис Альберто 42, Фелипе Андерсон 62

"Кальяри": Краньо, Гольданига (Дзаппа 77), Ловато, Альтаре (Карбони 57), Белланова, Марин, Грасси, Дейола (Паволетти 57), Дальберт (Чеппителли 77), Перейро (Базелли 67), Жоао Педро

"Лацио": Стракоша, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лейва, Луис Альберто (Башич 87), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Ромеро 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 68)

Предупреждения: Альтаре 18, Марин 74, Ловато 90+1 - Марушич 71

Удаление: Марушич 88 (вторая желтая)

Маурицио Сарри постоянно заявляет, что "Лацио", отдыхающий посреди недели и вынужденный играть - две разные команды. Уверен, что, если бы не Еврокубки, команда уже была бы в Топ-4. Сейчас осталась лишь лига, середина недели освободилась, отмазок нет. Сегодня римляне их и не искали. Неожиданно легко победив "Кальяри", борющийся против вылета, не проигрывавший в пяти последних матчах, проигравший лишь один из восьми, со счетом 0:1. Остановивший за это время "Наполи", "Аталанту" и "Фиорентину". Впечатляет.

Ничего сверхъестественного команда Сарри не показала. Пыталась держать мяч, играть внимательно в обороне. Иммобиле дважды получил мяч и пробивал неудачно. Затем попал в руку Альтаре, все-таки отставленную. Пришлось смотреть видео, но решение скорее правильное. Что позволило Чиро забить 143-й гол за клуб в Серии А и сравняться с его лучшим бомбардиром Сильвио Пиолой. "Кальяри" пытался отвечать, искал гол, но не нашел ничего похожего. И пропустил контратаку. Фелипе Андерсон покатил Луису Альберто.

Во втором тайме хозяева также старались, но также ничего особого не создали. А Фелипе Андерсон переиграл защитников и снял все вопросы. Из негатива для столичной команды в этом матче осталась лишь совершенно ненужная вторая желтая карточка Марушичу за умышленную игру рукой.

После ничьей с "Удинезе" и поражения от "Наполи" на последних секундах "Лацио" вновь победил в лиге. До пятого места теперь всего одно очко. До четвертого - четыре, правда, у "Ювентуса" матч в запасе. А "Кальяри" завтра вновь может опуститься в зону вылета.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Кальяри
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