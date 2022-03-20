Серия А. Аталанта вымучивает победу без Малиновского, но с беженцем

Серия А. 30-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта" 0:1

Гол: Сиссе 82

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель (Дайкс 90+4), Теат, Де Сильвестри (Касиус 87), Сванберг (Барроу 87), Схутен, Хики (Виньято 87), Сориано (Фальчинелли 90+4), Орсолини, Арнаутович

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демираль, Скальвини (Паломино 46), Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пашалич 70), Пеццелла (Меле 80), Пессина (Михайла 46), Коопмейнерс, Муриэль (Сиссе 65)

Предупреждениe: Демираль 66

"Аталанта" начала отставать от "Ювентуса" уже на 11 очков. Да, с двумя матчами в запасе, но ведь их нужно еще выиграть. Что не получалось в последнее время. В Болонью ехала с пятью очками в шести последних матчах. Меньше, чем у хозяев, практически доигрывающих сезон. С семью в последних восьми. В пяти которых, в том числе и в трех гостевых подряд, не забила. Она играет будто по инерции, будто без желания, обвиняет во всем арбитров. Причем на контрасте с Лигой Европы, где выиграла четыре матча подряд.

Сегодня бергамцы также были близки к неудаче. Без техники, ума, ударов заболевшего Руслана Малиновского, без дриблинга и скорости Бога, без мощи Дувана Сапаты они выглядели не лучше, чем в предыдущих матчах. При том, что первый тайм выиграли по ударам по воротам со счетом 10:2 и попали в стойку силами Скальвини с подачи углового, выглядели менее опасными и даже менее организованными, чем соперник. Арнаутовича останавливали в последний момент, в том числе и вратарь. Рикошет

от Орсолини чуть не залетел.

Во втором тайме "Болонья" и вовсе пробивала по воротах в два раза больше, играла интереснее соперника. Довела общий процент владения мячом в матче до 61-го. Арнаутовича вновь отчаянно блокировали, а при выходе один-на-один он пробил неточно. Орсолини пробил, и Муссо потащил из-под перекладины. Уже после гола Медель прорвался один-на-один и должен был попадать не в столб, держащий сетку. Финальный штурм подопечных Синиши Михайловича продолжался до сотой минуты и был остановлен лишь финальным свистком.

И все же "Аталанта" этот матч вытащила. Избежала второй 0:0 подряд против этого соперника. 18-летний гвинеец Мустафа Сиссе, еще месяц назад игравший в восьмом дивизионе за команду беженцев, дебютировал за первую команду клуба, получил пас вразрез от Пашалича и хладнокровно пробил.

До "Юве" по-прежнему восемь очков с матчем в запасе. Догнать реально, пусть и не с такой игрой. Хотя бы на перерыв на матчи сборных "Аталанта" отправляется после победы.