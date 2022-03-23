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"Нужно решать проблемы нормальным путем, а не войной". Ибрагимович - о ситуации в Украине
Увы, в 21-м веке понимают это не все
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович высказался о ситуации в Украине.
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"Трудно говорить о войне. Я за мир и любовь, и через футбол я хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать.
В 2022-м году мы должны уметь решать проблемы нормальным путем, а не войной. Это трагично и не должно случаться", - заявил Златан.
Ранее мы сообщали, что один из туров Серии А был
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Источник:Tuttomercatoweb
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