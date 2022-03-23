"Нужно решать проблемы нормальным путем, а не войной". Ибрагимович - о ситуации в Украине

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович высказался о ситуации в Украине.

"Трудно говорить о войне. Я за мир и любовь, и через футбол я хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать.

В 2022-м году мы должны уметь решать проблемы нормальным путем, а не войной. Это трагично и не должно случаться", - заявил Златан.