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"Повторять не за Гвардиолой, а за Клоппом". Капелло дал совет Италии после громкого фиаско

Италия
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"Повторять не за Гвардиолой, а за Клоппом". Капелло дал совет Италии после громкого фиаско

Sku

UA-Футбол
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Легендарный тренер Фабио Капелло дал свой комментарий после вчерашнего провала Италии в игре против Северной Македонии.

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"Итальянский футбол подражает Гвардиоле уже 15 лет. Нет ни вертикальных передач, ни физической силы, ни хороших подкатов. Куда лучше следовать стилю игры Юргена Клоппа.

Единственными, кто делает это в Италии - это "Аталанта", и посмотрите на их результаты. Винченцо Итальяно пытается сделать что-то подобное, как и Александр Блессин в "Дженоа", который предлагает нечто большее, чем Клопп. Немецкий путь — это образец для подражания, у нас нет техники, чтобы смотреть в сторону испанского стиля.

В еврокубках высокий темп, и мы к этому не привыкли. Молодых итальянских игроков хватает, но в основе лежит неправильная идея. Мы страна заднего паса вратарю.

Виктор Осимхен, Ромелу Лукаку и Тэмми Абрахам были обычными нападающими за границей, теперь они феерят в Италии. Это должно вызвать некоторые вопросы.

Иногда я с удивлением читаю некоторые статистические данные. Этот игрок сделал 45 переда. Хорошо, но сколько передач было ключевыми? Сколько из них были полезными?", - сказал Капелло Sky Sport Italia.

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В статье: Италия Фабио Капелло
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