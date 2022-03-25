"Повторять не за Гвардиолой, а за Клоппом". Капелло дал совет Италии после громкого фиаско

Легендарный тренер Фабио Капелло дал свой комментарий после вчерашнего провала Италии в игре против Северной Македонии.

"Итальянский футбол подражает Гвардиоле уже 15 лет. Нет ни вертикальных передач, ни физической силы, ни хороших подкатов. Куда лучше следовать стилю игры Юргена Клоппа.

Единственными, кто делает это в Италии - это "Аталанта", и посмотрите на их результаты. Винченцо Итальяно пытается сделать что-то подобное, как и Александр Блессин в "Дженоа", который предлагает нечто большее, чем Клопп. Немецкий путь — это образец для подражания, у нас нет техники, чтобы смотреть в сторону испанского стиля.

В еврокубках высокий темп, и мы к этому не привыкли. Молодых итальянских игроков хватает, но в основе лежит неправильная идея. Мы страна заднего паса вратарю.

Виктор Осимхен, Ромелу Лукаку и Тэмми Абрахам были обычными нападающими за границей, теперь они феерят в Италии. Это должно вызвать некоторые вопросы.

Иногда я с удивлением читаю некоторые статистические данные. Этот игрок сделал 45 переда. Хорошо, но сколько передач было ключевыми? Сколько из них были полезными?", - сказал Капелло Sky Sport Italia.