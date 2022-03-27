Матузалем и другие итальянские звезды сыграют в благотворительном матче в поддержку Украине

Сегодня в итальянском городе Л’Аквила состоится благотворительный матч в поддержку Украины.

В поединке сойдутся известные экс-футболисты и деятели искусства.

Среди игроков выделяются фамилии Матузалема (известен выступлениями за "Шахтер" и ряд клубов Серии А), Марко Амелии ("Милан", чемпион мира 2006), Джузеппе Панкаро ("Лацио", "Милан", сборная Италии), Лучано Дзаури ("Лацио", сборная Италии), Кристиана Пануччи ("Рома", "Милан", "Реал", сборная Италии) и Мауро Экспозито ("Кальяри", "Рома", сборная Италии).

Уже продано более двух тысяч билетов по пять евро - все средства пойдут украинцам, которые пострадали от войны.

Еще ожидается аукцион с главным лотом в виде футболки местного клуба с автографом легендарного Роберто Баджо.