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Проблема в зарплате. У Милана не очень много шансов подписать полузащитника Реала
А в Мадриде он далек от статуса основного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" заинтересован в трансфере Марко Асенсио. Однако переход вряд ли состоится.
Tuttosport передает, что основная проблема в зарплате испанца. В Мадриде он получает более пяти миллионов евро в год, на что "россонери" пойти не готовы.
Помимо этого, даже несмотря на то, что контракт Марко заканчивается летом 2023-го, "Реал" не хочет отпускать полузащитника задешево. И это еще один минус для "Милана".
В "Реале" Асенсио далек от статуса игрока основы. В этом сезоне на его счету 33 матча, десять голов и одна голевая передача.
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