Проблема в зарплате. У Милана не очень много шансов подписать полузащитника Реала

Итальянский "Милан" заинтересован в трансфере Марко Асенсио. Однако переход вряд ли состоится.

Tuttosport передает, что основная проблема в зарплате испанца. В Мадриде он получает более пяти миллионов евро в год, на что "россонери" пойти не готовы.

Читайте также Марко Асенсио недоволен своим положением в клубе

Помимо этого, даже несмотря на то, что контракт Марко заканчивается летом 2023-го, "Реал" не хочет отпускать полузащитника задешево. И это еще один минус для "Милана".

В "Реале" Асенсио далек от статуса игрока основы. В этом сезоне на его счету 33 матча, десять голов и одна голевая передача.