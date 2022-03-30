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Проблема в зарплате. У Милана не очень много шансов подписать полузащитника Реала

Италия
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А в Мадриде он далек от статуса основного

Проблема в зарплате. У Милана не очень много шансов подписать полузащитника Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Милан" заинтересован в трансфере Марко Асенсио. Однако переход вряд ли состоится.

Tuttosport передает, что основная проблема в зарплате испанца. В Мадриде он получает более пяти миллионов евро в год, на что "россонери" пойти не готовы.

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Помимо этого, даже несмотря на то, что контракт Марко заканчивается летом 2023-го, "Реал" не хочет отпускать полузащитника задешево. И это еще один минус для "Милана".

В "Реале" Асенсио далек от статуса игрока основы. В этом сезоне на его счету 33 матча, десять голов и одна голевая передача.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Марко Асенсио
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