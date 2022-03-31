Аллегри считает Влаховича, Мбаппе и Холанда главными игроками поколения

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поставил нападающего своей команды Душана Влаховича в один ряд с форвардами "ПСЖ" и "Боруссии" Дортмунд Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

"Душан – молодой парень, у которого немного опыта на международной арене, но он обладает нужными навыками, хочет и способен развиваться, и времени на это у него еще много. Он с огромной страстью действует у ворот соперника.

"Ювентус" совершил важный трансфер. Влахович, Мбаппе и Холанд – сильнейшие футболисты своего поколения", – сказал менеджер в интервью GQ.

В этом сезоне Душан провел 35 матчей за "Ювентус" и "Фиорентину", забил 25 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего серба в 85 миллионов евро.