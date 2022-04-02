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Бывший итальянский тренер сборной России не дал комментарий Матч ТВ: Не общаюсь с российскими журналистами

Италия
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Бывший итальянский тренер сборной России не дал комментарий Матч ТВ: Не общаюсь с российскими журналистами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло не ответил на вопрос российского журналиста, который просил прокомментировать жеребьевку финальной части ЧМ-2022.

"Я не общаюсь с российскими журналистами", – ответил итальянец корреспонденту Матч ТВ.

Напомним, что Капелло тренировал сборную россии с 2012 по 2015 гг. В итоге он был уволен, а всего эти три года заработал 40 миллионов евро.

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В статье: Фабио Капелло война с Россией
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
02.04.2022 в 13:49
А они все о русофобии воют . Все никак не могут понять , что если от всех воняет то надо посмотреть себе в штаны
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