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Бывший итальянский тренер сборной России не дал комментарий Матч ТВ: Не общаюсь с российскими журналистами
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Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло не ответил на вопрос российского журналиста, который просил прокомментировать жеребьевку финальной части ЧМ-2022.
"Я не общаюсь с российскими журналистами", – ответил итальянец корреспонденту Матч ТВ.
Напомним, что Капелло тренировал сборную россии с 2012 по 2015 гг. В итоге он был уволен, а всего эти три года заработал 40 миллионов евро.
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Источник:Матч ТВ
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
02.04.2022 в 13:49
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