Бывший итальянский тренер сборной России не дал комментарий Матч ТВ: Не общаюсь с российскими журналистами

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло не ответил на вопрос российского журналиста, который просил прокомментировать жеребьевку финальной части ЧМ-2022.

"Я не общаюсь с российскими журналистами", – ответил итальянец корреспонденту Матч ТВ.

Напомним, что Капелло тренировал сборную россии с 2012 по 2015 гг. В итоге он был уволен, а всего эти три года заработал 40 миллионов евро.