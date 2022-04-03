Серия А. Аталанта - Наполи 1:3. Разница в тактике и желании

Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 1:3

Голы: Де Роон 58 - Инсинье 14 (пен.), Политано 37, Элмас 81

"Аталанта": Муссо, Паломино, Скальвини, Джимсити (Меле 63), Хатебур (Бога 46), Де Роон, Фройлер (М. Сиссе 83), Коопмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский (Миранчук 46), Муриэль (Пашалич 83)

"Наполи": Оспина, Дзаноли, Кулибали, Жуан Жезус, Руи, Лоботка, Ангисса, Политано (Элмас 59), Зелински (Руис 70), Инсинье (Лосано 69), Мертенс (Малькюи 88)

Предупреждения: Паломино 35, Де Роон 86 - Жуан Жезус 67, Оспина 76, Ангисса 84

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Если бы не Дерби Италии, матч в Бергамо можно было бы объявить главным даже в месяце. "Аталанта" после семи очков в восьми турах при крайне слабой игре с огромным трудом победила в Болонье и желала начать серию. Тем самым доказав, что еще способна бороться за Топ-4. "Наполи" же полностью в борьбе за Скудетто, немного отстает и потому обязан побеждать везде. Причем хотел доказать, что способен сделать это и без автора своих последних четырех голов Осимхена и двух ведущих защитников - Ррахмани и Ди Лоренцо.

Сегодня все выглядело похоже на матч первого круга. И тогда, и сейчас хозяева поля доминировали, владели мячом чаще. И тогда, и сейчас пропустили первыми, с трудом догоняли и в итоге не догнали. Нынешние хозяева начали своим фирменным высоким прессингом и доставляли гостям немало проблем перехватами и забросами с флангов. Один из них Малиновский зряче замыкал головой в угол. Оспина вытащил. А забил Инсинье. Мертенс получил пас вразрез, прорвался к вратарю, ВАР позвал арбитра, и тот увидел, что Дрис был сбит.

Далее неаполитанцы почти весь матч играли от обороны. Не увлекались короткими розыгрышами мяча, как они любят, а выбивали вперед. Еще и прессинг бергамцев остыл, а в обычной позиционной атаке они, как всегда в последнее время, были практически беспомощны. Малиновский разыграл "стенку" и пробил с полулета с линии штрафной выше. Прорвался мимо одного, но был остановлен другим во вратарской. Подал два угловых, которые Скальвини замкнул неточно. А вот быстро разыгранный штрафной Инсинье Политано замкнул слета.

Второй тайм "Аталанта" попыталась начать мощно на волне двух замен. Обе внесли изменения. Бога замыкал заброс с фланга и должен был попадать. Миранчук навесил с угла штрафной, и Де Роон головой замкнул. Впрочем, и после этого "Наполи" не потерял хладнокровия. Понял, что сидеть в обороне постоянно опасно, на некоторое время перехватил инициативу. Затем вновь отступил и оборонялся уже увереннее. Оспина вытащил удар Бога. А затем и замены Лучано Спаллетти - Лосано и Элмас - разыграли контратаку.

Счет матча по ударам по воротам - 19:6 в пользу "Аталанты". При этом победа "Наполи" выглядит совершенно справедливой. Полная тактическая победа. Он понял, что против нынешних бергамцев достаточно закрыться и искать контратаки. Хотя дело не только в тактике. В Неаполе полностью в борьбе за Скудетто. Сам Спаллетти сегодня требовал от игроков отличаться не только техникой, но и не уступать в единоборствах, в жесткости. Не уступили. А "Аталанта" просто потухла и думает лишь о Лиге Европы. Она не на уровне Топ-4.

На данный момент, перед матчем "Милана", "Наполи" сравнялся с ним по очкам и обошел по дополнительным показателям. То есть первый. А "Аталанта" при равенстве матчей с "Ювентусом" отстает от него на восемь и закончит тур лишь на седьмом месте.