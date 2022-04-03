УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский всё дальше от ЛЧ. Видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи 1:3
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский всё дальше от ЛЧ. Видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи 1:3

Италия
(1 голосов)

Команда Гасперини взяла только пять очков в пяти последних домашних матчах

Малиновский всё дальше от ЛЧ. Видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи 1:3

Фото: twitter.com/sscnapoli / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" подтвердила статус худшей домашней команды из группы лидеров итальянского чемпионата. На этот раз "Богиня" в родных стенах уступила "Наполи", который продолжает борьбу за Скудетто. Неаполитанцы благодаря победе в Бергамо сравнялись по очкам с "Миланом", но уступают ему по дополнительным показателям. "Интер" позади на шесть баллов, но сегодня свой матч ещё проведёт. "Аталанта" же сейчас занимает только седьмую позицию, от ЛЧ она отстаёт на восемь очков.

Серия А. 31-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Наполи" 1:3
Голы: Де Роон 58 - Инсинье 14 (пен.), Политано 37, Элмас 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...