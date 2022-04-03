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Малиновский всё дальше от ЛЧ. Видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи 1:3
Команда Гасперини взяла только пять очков в пяти последних домашних матчах
Фото: twitter.com/sscnapoli / Автор невідомий
"Аталанта" подтвердила статус худшей домашней команды из группы лидеров итальянского чемпионата. На этот раз "Богиня" в родных стенах
Серия А. 31-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Наполи" 1:3
Голы: Де Роон 58 - Инсинье 14 (пен.), Политано 37, Элмас 81
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