Малиновский всё дальше от ЛЧ. Видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи 1:3

"Аталанта" подтвердила статус худшей домашней команды из группы лидеров итальянского чемпионата. На этот раз "Богиня" в родных стенах уступила "Наполи" , который продолжает борьбу за Скудетто. Неаполитанцы благодаря победе в Бергамо сравнялись по очкам с "Миланом", но уступают ему по дополнительным показателям. "Интер" позади на шесть баллов, но сегодня свой матч ещё проведёт. "Аталанта" же сейчас занимает только седьмую позицию, от ЛЧ она отстаёт на восемь очков.

Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 1:3

Голы: Де Роон 58 - Инсинье 14 (пен.), Политано 37, Элмас 81