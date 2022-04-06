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Сердце хочет в Турин. Поль Погба выбирает между Ювентусом и ПСЖ

Италия
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Летом француз покинет Англию

Сердце хочет в Турин. Поль Погба выбирает между Ювентусом и ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Летом Поль Погба покинет "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. На него уже появились претенденты.

По данным Tuttosport, именитый француз хочет вернуться в "Ювентус", за который он играл до перехода в "МЮ". Проблема лишь в том, что в Турине могут не потянуть его зарплату.

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Также Погба в своем составе хотят видеть боссы "ПСЖ". У них с финансами все в полном порядке, однако сам Поль пока не склоняется к переезду в Париж.

В текущем сезоне на счету Погба 24 матча, один гол и девять голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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