УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клуб Серии В организует сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Серии В организует сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Точка сбора будет проходить на стадионе

Клуб Серии В организует сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины

Фото: USLecceOfficial/ Автор - Anza e Marco Lezzi

Новина українською

Футбольный мир продолжает поддерживать Украину в войне с российскими захватчиками. На этот раз клуб итальянской Серии В "Лечче" объявил о благотворительном сборе.

Клуб проведет акцию помощи во время домашнего поединка против "СПАЛа", который состоится в субботу, 9 апреля и начнется в 15:00. На стадионе клуба будет организована точка сбора, куда все желающие смогут принести медикаменты или продукты питания для украинских беженцев.

Инициатива была создана при сотрудничестве с Итальянским Красным Крестом.

"Лечче" занимает второе место в турнирной таблицы Серии Б, отставая от лидирующего "Кремонезе" всего на один зачетный пункт.

Читайте такжеNo War. Итальянский клуб Буффона продает футболки в поддержку Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Лечче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uslecce.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...