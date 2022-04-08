Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Серии В организует сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины
Точка сбора будет проходить на стадионе
Фото: USLecceOfficial/ Автор - Anza e Marco Lezzi
Футбольный мир продолжает поддерживать Украину в войне с российскими захватчиками. На этот раз клуб итальянской Серии В "Лечче" объявил о благотворительном сборе.
Клуб проведет акцию помощи во время домашнего поединка против "СПАЛа", который состоится в субботу, 9 апреля и начнется в 15:00. На стадионе клуба будет организована точка сбора, куда все желающие смогут принести медикаменты или продукты питания для украинских беженцев.
Инициатива была создана при сотрудничестве с Итальянским Красным Крестом.
"Лечче" занимает второе место в турнирной таблицы Серии Б, отставая от лидирующего "Кремонезе" всего на один зачетный пункт.
Популярное сейчас
- Названы районы Мариуполя, контролируемые ВСУ
- Десятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске
- Новая атака россии на Украину будет еще более жестокой - Начштаба ВВС Британии
- По пути Дель Пьеро. О расставании Пауло Дибалы с Ювентусом
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети