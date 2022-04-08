Клуб Серии В организует сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины

Футбольный мир продолжает поддерживать Украину в войне с российскими захватчиками. На этот раз клуб итальянской Серии В "Лечче" объявил о благотворительном сборе.

Клуб проведет акцию помощи во время домашнего поединка против "СПАЛа", который состоится в субботу, 9 апреля и начнется в 15:00. На стадионе клуба будет организована точка сбора, куда все желающие смогут принести медикаменты или продукты питания для украинских беженцев.

Инициатива была создана при сотрудничестве с Итальянским Красным Крестом.

"Лечче" занимает второе место в турнирной таблицы Серии Б, отставая от лидирующего "Кремонезе" всего на один зачетный пункт.