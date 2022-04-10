Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Неожиданно лёгкая победа Лацио в Генуе
Чиро Иммобиле вернулся с хет-триком
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Серия А. 32-й тур Генуя. "Луиджи Феррарис" "Дженоа" - "Лацио" 1:4 Голы: Патрик 68 (автогол) - Марушич 31, Иммобиле 45+1, 63, 76 "Дженоа": Сиригу, Хефти, Эстигор, Максимович, Васкес (Кришито 65), Бадель (Френдруп 74), Портанова (Экубан 46), Гальдамес, Амири (Гудмундссон 82), Мелегони (Йебоа 65), Пикколи "Лацио": Стракоша, Лаццари (Хюсай 83), Патрик, Ачерби, Марушич, Лейва (Катальди 54), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 72), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи (Педро 72) Предупреждение: Лейва 37 Чего-то выдающегося от "Лацио" в этом сезоне мы уже не увидим. Из Кубка и Лиги Европы вылетел, попасть в Лигу Чемпионов шансов немного. Даже не факт, что Маурицио Сарри остаётся на следующий сезон. Тем не менее, играть есть за что. В Геную он приехал лишь восьмым по потерянным очкам, то есть вне Еврокубков. Играть против команды, которая часто в последние годы останавливала его, проиграла ему дома лишь два из последних 11-ти матчей, оба со счетом 2:3. Но сейчас вышло легче. Ничего особенного "орлы" не показали. Разве что владели мячом гораздо больше. Первый тайм проходил с недостатком ударов по воротам, в медленном темпе. Ачерби плохо попал головой с углового, Эстигор - хорошо со штрафного, и Стракоша потащил. И все же счет стал 2:0. Сразу после проверки ВАР насчёт пенальти в ворота "Лацио" (фол на самом деле начался до штрафной) левый защитник Марушич прорвался слева и положил правой ногой мяч в угол. Затем правый защитник Лаццари прорвался справа и выложил чуть назад Иммобиле. Во втором тайме Чиро, заклеванного из-за провала сборной и не забившего после этого, прорвало. Он воспользовался забросом Луиса Альберто и пробил вратаря со второй попытки. Ошибка в обороне принесла ему хет-трик. Сиригу ещё и пришлось тащить удары Фелипе Андерсона и Иммобиле. А хозяева ответили лишь голом престижа - автоголом Патрика, пытавшегося прервать прострел. После провала в дерби "Лацио" одерживает уже вторую приличную победу подряд и продолжает борьбу за Еврокубки. А "Дженоа" после семи ничьих и победы со всего тремя пропущенными за это время проигрывает дважды подряд с пятью пропущенными. Она остается в зоне вылета. Магия Александера Блессина развеялась?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Синегубов: Уничтожена большая колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Изюма
- Арестович рассказал, когда начнется второй этап наступления россиян на востоке
- ВСУ уничтожили 13 воздушных целей за субботу
- Конец эры и американская революция или же продолжение сказки в Лиге Европы? Что ждет Аталанту?
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...