Серия А. Неожиданно лёгкая победа Лацио в Генуе

Серия А. 32-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Патрик 68 (автогол) - Марушич 31, Иммобиле 45+1, 63, 76

": Сиригу, Хефти, Эстигор, Максимович, Васкес (Кришито 65), Бадель (Френдруп 74), Портанова (Экубан 46), Гальдамес, Амири (Гудмундссон 82), Мелегони (Йебоа 65), Пикколи

": Стракоша, Лаццари (Хюсай 83), Патрик, Ачерби, Марушич, Лейва (Катальди 54), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 72), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи (Педро 72)

: Лейва 37

Чего-то выдающегося от "Лацио" в этом сезоне мы уже не увидим. Из Кубка и Лиги Европы вылетел, попасть в Лигу Чемпионов шансов немного. Даже не факт, что Маурицио Сарри остаётся на следующий сезон. Тем не менее, играть есть за что. В Геную он приехал лишь восьмым по потерянным очкам, то есть вне Еврокубков. Играть против команды, которая часто в последние годы останавливала его, проиграла ему дома лишь два из последних 11-ти матчей, оба со счетом 2:3. Но сейчас вышло легче.

Ничего особенного "орлы" не показали. Разве что владели мячом гораздо больше. Первый тайм проходил с недостатком ударов по воротам, в медленном темпе. Ачерби плохо попал головой с углового, Эстигор - хорошо со штрафного, и Стракоша потащил. И все же счет стал 2:0. Сразу после проверки ВАР насчёт пенальти в ворота "Лацио" (фол на самом деле начался до штрафной) левый защитник Марушич прорвался слева и положил правой ногой мяч в угол. Затем правый защитник Лаццари прорвался справа и выложил чуть назад Иммобиле.

Во втором тайме Чиро, заклеванного из-за провала сборной и не забившего после этого, прорвало. Он воспользовался забросом Луиса Альберто и пробил вратаря со второй попытки. Ошибка в обороне принесла ему хет-трик. Сиригу ещё и пришлось тащить удары Фелипе Андерсона и Иммобиле. А хозяева ответили лишь голом престижа - автоголом Патрика, пытавшегося прервать прострел.

После провала в дерби "Лацио" одерживает уже вторую приличную победу подряд и продолжает борьбу за Еврокубки. А "Дженоа" после семи ничьих и победы со всего тремя пропущенными за это время проигрывает дважды подряд с пятью пропущенными. Она остается в зоне вылета. Магия Александера Блессина развеялась?