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В соперниках чемпион Италии. Виктор Коваленко сыграет с первых минут в матче Серии А

Италия
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Нужно хорошо себя зарекомендовать

В соперниках чемпион Италии. Виктор Коваленко сыграет с первых минут в матче Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче 33-го тура Серии А, миланский "Интер" на выезде сыграет против "Специи". Стали известны стартовые составы команд.

За хозяев с первых минут выйдет украинец Виктор Коваленко. Неделю назад он провел девять минут в матч с "Эмполи", а перед этим - дважды попадал в старт.

Всего в этом сезоне на счету Коваленко один гол и три голевые передачи в 20-ти играх.

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В статье: Интер (Милан) Виктор Коваленко Специя
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