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В соперниках чемпион Италии. Виктор Коваленко сыграет с первых минут в матче Серии А
Нужно хорошо себя зарекомендовать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В стартовом матче 33-го тура Серии А, миланский "Интер" на выезде сыграет против "Специи". Стали известны стартовые составы команд.
За хозяев с первых минут выйдет украинец Виктор Коваленко. Неделю назад он провел девять минут в матч с "Эмполи", а перед этим - дважды попадал в старт.
????STARTING XI— Spezia Calcio English (@acspezia_en) April 15, 2022
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/f3GoM0QV9R
Всего в этом сезоне на счету Коваленко один гол и три голевые передачи в 20-ти играх.
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