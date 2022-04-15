В соперниках чемпион Италии. Виктор Коваленко сыграет с первых минут в матче Серии А

В стартовом матче 33-го тура Серии А, миланский "Интер" на выезде сыграет против "Специи". Стали известны стартовые составы команд.

За хозяев с первых минут выйдет украинец Виктор Коваленко. Неделю назад он провел девять минут в матч с "Эмполи", а перед этим - дважды попадал в старт.

Всего в этом сезоне на счету Коваленко один гол и три голевые передачи в 20-ти играх.