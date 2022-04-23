Интер - Рома 3:1. Нерадзурри идут ко второму титулу. Видео обзор матча

В матче 34-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" дома уверенно обыграл римскую "Рому". К 52-й минуте встречи подопечные Симоне Индзаги уже вели со счетом 3:0. А мяч престижа в составе "волков" забил Генрих Мхитарян. "Нерадзурри" продолжают идти на первом месте в таблице и опережают второй "Милан" на один пункт.

Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 3:1

Голы: Думфриз 30, Брозович 40, Лаутаро Мартинес 52 - Мхитарян 85