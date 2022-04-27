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С Моуриньо сработался. Рома намеренна удержать Генриха Мхитаряна

Италия
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Его контракт истекает уже летом

С Моуриньо сработался. Рома намеренна удержать Генриха Мхитаряна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Рома" готов предложить новый контракт Генриху Мхитаряну. Об этом передает Николо Скира.

Жозе Моуриньо хочет удержать в своей команде опытного полузащитника, контракт которого истекает летом. "Волки" хотят продлить контракт с ним уже в ближайшее время, дабы после не потерять бесплатно.

В текущем сезоне 33-летний игрок отыграл 42 матча, забил пять голов и отдал девять голевых передач.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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