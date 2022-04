С Моуриньо сработался. Рома намеренна удержать Генриха Мхитаряна

"Рома" готов предложить новый контракт Генриху Мхитаряну. Об этом передает Николо Скира.

Жозе Моуриньо хочет удержать в своей команде опытного полузащитника, контракт которого истекает летом. "Волки" хотят продлить контракт с ним уже в ближайшее время, дабы после не потерять бесплатно.

Talks in progress for Henrikh #Mkhitaryan’s contract extension with #ASRoma. He asks a renewal until 2024, while #Roma have offered 1-year + option for another season. They are confident to reach an agreement. #transfers https://t.co/ddp6O9HLKK