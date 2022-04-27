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С Моуриньо сработался. Рома намеренна удержать Генриха Мхитаряна
Его контракт истекает уже летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" готов предложить новый контракт Генриху Мхитаряну. Об этом передает Николо Скира.
Жозе Моуриньо хочет удержать в своей команде опытного полузащитника, контракт которого истекает летом. "Волки" хотят продлить контракт с ним уже в ближайшее время, дабы после не потерять бесплатно.
Talks in progress for Henrikh #Mkhitaryan’s contract extension with #ASRoma. He asks a renewal until 2024, while #Roma have offered 1-year + option for another season. They are confident to reach an agreement. #transfers https://t.co/ddp6O9HLKK— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 27, 2022
В текущем сезоне 33-летний игрок отыграл 42 матча, забил пять голов и отдал девять голевых передач.
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