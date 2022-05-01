Серия А. Милан - Фиорентина 1:0. Осталось семь очков

Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Леау 82

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Кесси (Беннасер 79), Тонали, Мессиас (Ребич 56), Диас (Крунич 56), Леау, Жиру (Ибрагимович 67)

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Кварта 46), Игор, Миленкович, Бираги, Амрабат, Мале (Бонавентура 59), Данкан (Торрейра 67), Гонсалес (Иконе 67), Кабрал, Сапонара (Соттил 82)

Предупреждения: Беннасер 88 - Мале 2, Венути 41, Кварта 72

Главный арбитр: Паоло Валери

Эйфория вокруг "Милана" после поражения "Интера" в среду была так же опасна для него, как и эйфория вокруг самого "Интера" до среды. Путь к Скудетто до сих пор не открыт. Слишком уж натужно, тяжело, бледно играют обе команды. У лидера лиги еще и более сложный календарь. Сегодня пришлось играть дома, где выглядит хуже, чем в гостях. Против "Фиорентины", которая в гостях лучше и недавно останавливала на "Сан Сиро" "Интер", побеждала в Неаполе "Наполи". Да и вообще борется за возвращение в Еврокубки.

Тем не менее, именно "Милан" сейчас у руля. Вовсе не благодаря яркой игре. Из его уже 13-ти матчей лиги подряд без поражений пять ничьих. Лишь в четырех он забил более одного мяча. Он опирается на оборону, пропустившую за это время всего пять мячей. И на характер. В трех последних матчах лиги он забивал после 80-ой минуты. В двух последних эти голы стали решающими, принеся тяжелейшие победы над командами Топ-8. В этом его отличие от "Интера".

Сегодня игра также была вязкой, тяжелой. Флорентийцы жаждали реабилитироваться за два поражения подряд (особенно за 0:4 от "Удинезе" в среду), жаждали побороться за Еврокубки. Они выиграли матч по владению мячом. В первом тайме выиграли и по игре в целом. В створ ворот до перерыва попадали лишь они. Сапонара сместился слева и пробил мощно. Маньян не подвел. Игор пробивал без помех с 12-ти метров - неточно. А ответ Жиру при выходе один-на-один (блестящий пас вразрез Кесси) прошел мимо стойки.

Во втором тайме уставшая от пяти матчей за 16 дней "Фиорентина" уже отступила, а "Милан" начал давить. Диас, Жиру и Леау разыграли контратаку. Португалец убрал защитника, но упал в семи метрах от ворот и потому пробил выше. Удар Жиру с угла вратарской ногой потащил Терраччьяно. Эрнандес прорвался к нему, но и Тео пробил выше. Постепенно же давление даже спало, и Кабрал замыкал навес Бираги головой почти в упор. Уже Маньян спас.

И все же победный гол миланцы нашли. Нашел Леау, на которого партнеры по команде злились в первом тайме из-за запарывания атак ненужными ударами с острых углов. Терраччьяно ошибся при простом пасе, Рафаэль прорвался вперед и пробил в окружении троих. Пробил коряво, но направления в ближний угол никто не ожидал.

Семь очков в трех последних турах обеспечат "Милану" Скудетто, даже если "Интер" выиграет все свои оставшиеся четыре матча. Это вовсе ничего не обещает, но "россонери", похоже, понимают, что нужно для успеха. Не зря за несколько минут до начала матча автор победного гола на 91-ой минуте неделю назад Сандро Тонали назвал именно психологию фундаментальной в нынешней ситуации.