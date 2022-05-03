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Ювентус начал переговоры с полузащитником Челси

Италия
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Хавбек Челси может вернуться в Серию А

Ювентус начал переговоры с полузащитником Челси

Жоржиньо

Новина українською

"Ювентус" определился с приоритетным вариантом усиления полузащиты в летнее трансферное окно. По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб уже начал переговоры с хавбеком "Челси" Жоржиньо.

Напомним, что 30-летний футболист уже раньше играл в Серии А. Жоржиньо выступал за "Наполи" и "Верону".

В нынешнем сезоне итальянский полузащитник сыграл 44 матча за "Челси" во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
Николо Скира

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