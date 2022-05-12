Кубок Италии. Финал. Ювентус - Интер 2:4 (OT). Эпизоды в пользу сильнейших

Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Ювентус" - "Интер" 2:4 (ОТ)

Голы: Алекс Сандро 50, Влахович 53 - Барелла 6, Чалханоглу 80 (пен.), Перишич 99 (пен.), 102

"Ювентус": Перин, Данило (Мората 41), Де Лихт, Кьеллини (Артур 84), Сандро (Пеллегрини 91), Куадрадо, Закария (Локателли 67), Рабио, Бернардески (Бонуччи 67), Влахович, Дибала (Кен 100)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Димарко 63, А. Бастони 116), Шкриньяр, Де Фрай, Дармиан (Думфриз 63), Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль 90+1), Перишич, Джеко (Корреа 63), Лаутаро Мартинес (Санчес 90+1)

Предупреждения: Брозович 56, Видаль 119

Главный арбитр: Паоло Валери

В нынешнем сезоне число участников Кубка Италии сократили до сорока, затем под давлением увеличили до 44-ех. Но даже в таком формате не все матчи транслировались. Впрочем, финал как раз таил в себе повышенную важность. Третье Дерби Италии в истории и первое за 57 лет. Недовольство болельщиков обеих команд сезоном и особенно тренерами. Массимилиано Аллегри даже заявил, что обычно для "Ювентуса" (выигравшего турнир в предыдущем сезоне) Коппа - вишенка на торте, но в нынешнем сезоне - сам торт.

"Интер" считался фаворитом. Он борется за Скудетто, отставая от "Милана" на два очка. В последних восьми матчах во всех турнирах победил семь раз, набрал разницу мячей 19:7. Он сейчас в хорошей форме. Уже выиграл трофей в нынешнем сезоне - Суперкубок у того же "Ювентуса", затем победил его в лиге, в первом круге сыграл вничью. Сам же "Юве" досрочно обеспечил себе задачу-минимум - четвертое место, но последние победы вымучивал (в том числе в четвертьфинале и полуфинале Кубка). Он просто недостаточно силен.

Уже в пятом из восьми последних матчей и в третьем из четырех "Интер" забил ранний гол. Барелла оказался не на своём левом фланге, сместился в районе угла штрафной в центр и закрутил в дальний угол. Быстрейший гол в финале турнира с 2015-го года. "Ювентусу" понадобились минут 20 для выхода из шока. За это время он владел мячом лишь около 35-ти процентов времени, по воротам не бил и что делать, не знал. Затем прорвало. Дибала проверил Хандановича справа, Влахович - слева, Де Лихт головой - по центру.

Удар Душана был вытащен с большим трудом, в отличном прыжке.

Вынужденная замена защитника Данило на форварда Морату (Куадрадо отошёл в оборону) начала новый период штурма ворот Хандановича. Влахович чуть не зашёл с мячом в ворота, мяч отскочил к Сандро, тот ударил, рикошет от Мораты - и гол. Сандро, таким образом, реабилитировался за привезённый гол на 121-ой минуте финала Суперкубка. Затем угловой соперника, красивая контратака с касанием Бернардески грудью, Дибалой вперёд, финтом Влаховича мимо Д'Амброзио. Первый удар критикуемого серба Ханданович отбил, но не второй.

Ошеломленный "Интер" поплелся к воротам соперника. Никаких идей он там не предлагал. Кроме удара Дармиана, отбитого Перином. Да и на это Мората ответил своим неплохим ударом. Постоянные "кроссы" в штрафную после замены Джеко и против Де Лихта, Бонуччи и Кьеллини вместе выглядели довольно глупо. Тем не менее, сработали. Перевод с фланга на фланг, Перишич сбрасывает головой, и вышедший на замену вместо атакующего полузащитника Бернардески Бонуччи хватает за руку Лаутаро. Игроки "Ювентуса" даже не спорили.

В овертайме также особых предпосылок к голам "Интера" не было. Хотя он в это время играл получше соперника. Вновь решил все пенальти. Де Лихт неосторожно выставил ногу, Де Фрай с радостью поймал ее. Валери поначалу не свистнул, да и после просмотра видео сомневался. Но все же поставил 11-метровый. Контакт все же был, как и неосторожно выставленная нога. Перишич, как и Чалханоглу, пробил под перекладину. А затем и в "девятку" в контратаке после углового соперника с той же позиции, что и Барелла в начале матча.

Оба тренера и игроки перед матчем заявляли, что его судьбу решат эпизоды. Можно и так сказать. А можно сказать, что "Интер" в нынешнем сезоне просто гораздо сильнее. Не случайно он выигрывает у "Ювентуса" уже третий матч подряд. Чего не случалось с 1927-го года. Не случайно Симоне Индзаги берет второй кубковый трофей в сезоне и пятый в карьере. Причем четыре из них взял как раз против "Юве". А Аллегри упускает шанс стать первым в истории, кто выиграл пять Кубков Италии как главный тренер.

В целом же финал получился одним из лучших в истории. Шесть мячей забиты впервые с 1936-го года, более четырех - впервые с 1975-го. 2:2 в финале из одного матча в основное время вообще впервые в истории, и большей ничьей не было. Шесть мячей в Дерби Италии в любом турнире впервые с 1991-го. И тем более справедливо, что в таком ярком богатом на голы матче победила команда, которая сейчас лучшая в Серии А по забитым. А не которая девятая по ним. Это просто не сезон "Ювентуса".

Первый Кубок "нерадзурри" за 11 лет. А "бьянконери" проигрывают второй финал за три года.