Серия А. Фиорентина упускает шанс обеспечить место в Еврокубках

Серия А. 37-ой тур



Генуя. "Луиджи Феррарис"



"Сампдория" - "Фиорентина" 4:1



Голы: А. Феррари 16, Квальярелла 30, Торсби 71, Сабири 83 - Гонсалес 89 (пен.)

"Сампдория": Аудеро (Равалья 86), Берешински, А. Феррари, О. Колли, Ауджелло, Виейра (Тримболи 86), Кандрева (Дамсгор 82), Торсби, Ринкон, Сабири, Квальярелла (Капуто 65)

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Терзич 74), Игор, Миленкович, Бираги, Торрейра (Сапонара 74), Данкан (Мале 46), Бонавентура, Иконе (Кальехон 65), А. Кабрал (Пьонтек 65), Гонсалес

Предупреждения: Виейра 18, Тримболи 89, О. Колли 90+3 - Торрейра 14, Гонсалес 15, Мале 69

Удаление: О. Колли 90+3 (прямая красная)

"Сампдория" страдает уже давно. Она делала свое дело в прямых битвах против вылета. В других же матчах спала, нервничала и ждала. В 37-ом туре благодаря результатам конкурентов наконец-то дождалась математического спасения от вылета. Да ещё и вылета соседей из "Дженоа". Двойная радость. Как результат - сегодня она играла свободно, раскрепощенно.

"Фиорентина", видимо, ожидала, что соперник наоборот, потеряет желание играть. Либо же она просто в плохой форме. После трех поражений подряд победила уставшую после Лиги Конференций "Рому" благодаря ранним голам. Сегодня же пропустила ранний и развалилась. Упустив шанс заранее обеспечить себе место в Еврокубках. Она и вовсе играла так, будто ей эти Еврокубки не нужны.

Владели "фиалки" мячом более 60-ти процентов времени. Однако уже в дебюте пропустили несколько атак. Кандрева навесил штрафной, а Феррари замкнул грудью. Затем получилась классная контратака слева. Сабири отдал вразрез, а 39-летний Квальярелла технично подсек. До перерыва забить гости могли после прострела Бираги на Бонавентуру. Джакомо умудрился не попасть.

Во втором тайме "Дория" четко и вдохновенно выполняла свой план. Разбивала игру на стыки, остановки, травмы. И эффективно контратаковала. Комбинация уже через правый фланг завершилась прострелом Квальяреллы на Торсби. Сабири пробил с линии штрафной между ногами защитника, удивив вратаря. А далее хозяева настолько обнаглели, что заменили своего кипера. После чего все же пропустили.

"Фиорентина" по-прежнему седьмая. "Аталанту" она опережает по очным матчам, от "Ромы" отстает на одно очко. То есть ее шансы на попадание в Еврокубки довольно высоки. Но с такой игрой и таким желанием...