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Ди Мария окончательно согласовал контракт с Ювентусом - Goal.com

Италия
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Ехать с Европы ветеран не спешит

Ди Мария окончательно согласовал контракт с Ювентусом - Goal.com

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Атакующий полузащитник Анхель Ди Мария согласовал все детали контракта с "Ювентусом", информирует Goal.com.

По окончании сезона у 34-летнего аргентинца истекает договор с "ПСЖ", так что он может уходить как свободный агент.

По информации источника, соглашение Эль Фидео с туринцами будет рассчитано по системе 1+1; зарплата ветерана не раскрывается.

Ди Мария ранее выступал в Португалии, Испании, Англии, а за "ПСЖ" играл с 2015 года, став одним из символов клуба. Суммарно на его счету 294 матча и 92 гола за парижан во всех турнирах.

Ранее с "Ювентусом" попрощался Пауло Дибала - вероятно, Ди Мария станет его краткосрочной заменой в Турине.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Goal.com

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