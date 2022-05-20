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Цыганык: Шевченко хотел работать в Джеаноа с итальянским спортивным директором - боссы отказались
Одна из причин провала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Игорь Цыганык рассказал интересную деталь, которая могла стать причиной неудачного забега Андрея Шевченко в Дженоа.
"Мы много тем проговорили с Шевченко по поводу "Дженоа". И он рассказал историю очень критическую для него. Когда Шевченко соглашался принимать "Дженоа", у него было одно условие: спортивным директором должен быть Вальтер Сабатини. Это очень известный технический спортивный директор многих клубов. Один из самых известных спортивных директоров, работавших в Италии, и Шевченко, перед тем как прийти в "Дженоа", с ним поговорил и договорился о том, что они будут вместе работать.
Но руководство клуба отказалось от услуг Сабатини. И это была проблема для Шевченко. Взяли совсем другого человека, не итальянца. А Шевченко хотел, чтобы рядом с ним работал итальянец, хорошо понимающий итальянский рынок. И тогда можно было бы говорить о том, чтобы строить команду, сохранившую прописку в Серии А.
Руководство "Дженоа" обещало Шевченко подписать Сабатини, но когда украинец уже работал главным тренером, боссы клуба отказались брать этого итальянского специалиста. И Сабатини начал работать с "Салернитаной". И теперь "Дженоа" вылетает из Серии А, а у "Салернитана" есть все шансы остаться. И как раз то, что не удалось работать с Вальтером Сабатин, и стало причиной прекращения сотрудничества Шевченко с "Дженоа", - заявил Цыганык.
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