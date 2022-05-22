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Чемпионский. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Милан 0:3
Чемпионский титул в Италии второй сезон подряд едет в Милан, но теперь к другому клубу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Интригу в борьбе за
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Милан" 0:3
Голы: Жиру 17, 32, Кесси 36
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