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Чемпионский. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Милан 0:3

Италия
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Чемпионский титул в Италии второй сезон подряд едет в Милан, но теперь к другому клубу

Чемпионский. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Милан 0:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Интригу в борьбе за чемпионство "Милан" убил уже на семнадцатой минуте ногами Оливье Жиру. До конца первого тайма "россонери" забили ещё дважды, добившись комфортного перевеса. Фактически весь второй тайм "Милан" уже праздновал титул, а "Сассуоло" был не против. Это первое чемпионство "Милана" с 2011 года - тогда, к слову, в составе команды также был Златан Ибрагимович, который вышел на поле и сегодня.

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Милан" 0:3
Голы: Жиру 17, 32, Кесси 36

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В статье: Милан Сассуоло
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