Чемпионский. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Милан 0:3

Интригу в борьбе за чемпионство "Милан" убил уже на семнадцатой минуте ногами Оливье Жиру. До конца первого тайма "россонери" забили ещё дважды, добившись комфортного перевеса. Фактически весь второй тайм "Милан" уже праздновал титул, а "Сассуоло" был не против. Это первое чемпионство "Милана" с 2011 года - тогда, к слову, в составе команды также был Златан Ибрагимович, который вышел на поле и сегодня.

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан" 0:3

Голы: Жиру 17, 32, Кесси 36