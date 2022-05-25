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Шахтер летом предлагал 35 миллионов за Леао. Он стал игроком сезона в Серии А

Италия
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"Милан" отказал и не прогадал

Шахтер летом предлагал 35 миллионов за Леао. Он стал игроком сезона в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Милана" Рафаэль Леао был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Италии. А еще летом он мог оказаться в "Шахтере".

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По информации CalcioMercato, летом "горняки" предлагали за португальского вингера 35 миллионов евро. Тогда "россонери" посчитали, что Рафаэль стоит дороже.

Сейчас ценник на футболиста взлетел до небес. СМИ в Италии сообщают, что "ПСЖ" и "Реалу" (главные претенденты) придется выложить порядка сто миллионов евро.

В прошедшем сезоне Леао совершил 26 результативных действий (14+12) в 42-х играх.

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В статье: Шахтер (Донецк) Милан Рафаэль Леао
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