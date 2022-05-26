Моуриньо: Откажусь от любого предложения и останусь в Роме

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что не рассматривает вариант с уходом из римского клуба.

"Я откажусь от любого предложения. Я останусь здесь, в "Роме", даже если будут слухи. Сегодня мы сотворили историю. У меня нет никаких сомнений, я буду продолжать работать тренером "Ромы", - цитирует Моуриньо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, вчера "Рома" обыграла "Фейеноорд" (1:0) и стала победителем Лиги конференций УЕФА. Для Моуриньо этот трофей стал пятым в тренерской карьере. Ранее португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов и один раз в Лиге Европы. Кроме того, Жозе завоевывал Кубок УЕФА.

Контракт 59-летнего специалиста с "волками" рассчитан до 30 июня 2024 года.