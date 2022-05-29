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Лукаку согласен на вдвое меньшую зарплату ради возвращения в Интер
Предпочтения бельгийца быстро меняются
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Челси" Ромелу Лукаку собирается этим летом вернуться в "Интер". Об этом сообщает журналист Николо Скира.
29-летний бельгиец готов вдвое уменьшить свою зарплату, чтобы переход стал возможным. Миланцы не имеют возможности предложить ему более 12 миллионов евро в год плюс 3 миллиона бонусами. По состоянию на сегодняшний день сделка выглядит сложной в реализации.
Чтобы трансфер стал реальным, нужно согласие "Челси". Агент Ромелу на этой неделе обсудит все необходимые вопросы с руководством лондонской команды.
В сезоне 2021/22 игрок не смог закрепиться в статусе ключевого игрока клуба. На счету форварда, за которого заплатили 100 млн. евро, 8 голов в 26 матчах АПЛ.
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