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Лукаку согласен на вдвое меньшую зарплату ради возвращения в Интер

Италия
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Предпочтения бельгийца быстро меняются

Лукаку согласен на вдвое меньшую зарплату ради возвращения в Интер

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку собирается этим летом вернуться в "Интер". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

29-летний бельгиец готов вдвое уменьшить свою зарплату, чтобы переход стал возможным. Миланцы не имеют возможности предложить ему более 12 миллионов евро в год плюс 3 миллиона бонусами. По состоянию на сегодняшний день сделка выглядит сложной в реализации.

Чтобы трансфер стал реальным, нужно согласие "Челси". Агент Ромелу на этой неделе обсудит все необходимые вопросы с руководством лондонской команды.

В сезоне 2021/22 игрок не смог закрепиться в статусе ключевого игрока клуба. На счету форварда, за которого заплатили 100 млн. евро, 8 голов в 26 матчах АПЛ.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Италия) Челси (Лондон)
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Источник:
Nico Schira

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