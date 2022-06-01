Италия
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На матче Шотландия – Украина присутствуют скауты Торино
Ждут выхода нападающего
Фото: СК Днепр-1
Скауты итальянского "Торино" присутствуют на матче Шотландия – Украина, сообщает Tribuna.ua со ссылкой на эфир "Футболов" с Владой Седан. Они просматривают нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.
Переход зависит от того, покинет ли "Торино" Андреа Белотти.
Ранее сообщалось, что именно после этого матча итальянский клуб примет решение касаемо форварда.
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Источник:ua.tribuna.com
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