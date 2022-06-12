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Ювентус собирается подписать Нереса в случае провала трансфера Ди Марии

Италия
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Игрок "Шахтера" заинтересовал итальянцев

Ювентус собирается подписать Нереса в случае провала трансфера Ди Марии

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Давид Нерес входит в шорт-лист "Ювентуса". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

25-летний футболист считается запасным вариантом итальянского клуба на случай, если не удастся договориться с Анхелем ди Марией о переходе на правах свободного агента.

Как известно, сейчас футболист "Шахтера" также ведет переговоры с "Бенфикой". В то же время за "горняков" Нерес не успел сыграть ни в одном официальном матче.

Напомним, минувшей зимой его трансфер из "Аякса" обошелся украинскому клубу в 12 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Сайт Ді Марціо

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