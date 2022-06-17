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Бывший тренер Шахтера нашел себе работу в Италии
Еще недавно он был ассистентом Де Дзерби
Фото: bresciacalcio.it
Давиде Поссанцини – бывший ассистент Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере" трудоустроился в Италии.
46-летний специалист получил назначение на должность наставника молодежной команды "Брешии", сообщает клубная пресс-служба. Детали сделки между клубом и тренером не разглашаются.
Ранее Поссанцини уже работал с юниорами "Брешии" в период с 2013 по 2016 годы, после чего был помощником Де Дзерби в "Фодже", Палермо", "Беневенто", "Сассуоло" и "Шахтере". Однако после начала полномасштабной войны россии против Украины он решил уйти из донецкого клуба.
CON LA V CUCITA SUL PETTO. ????????— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) June 16, 2022
Possanzini è il nuovo allenatore della Primavera. Buon lavoro Davide! ????#Possanzini#Primavera#SerieBKT#Forzabrescia????⚪???? pic.twitter.com/GKvGuqgvWb
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