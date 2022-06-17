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Бывший тренер Шахтера нашел себе работу в Италии

Италия
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Еще недавно он был ассистентом Де Дзерби

Бывший тренер Шахтера нашел себе работу в Италии

Фото: bresciacalcio.it

Новина українською

Давиде Поссанцини – бывший ассистент Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере" трудоустроился в Италии.

46-летний специалист получил назначение на должность наставника молодежной команды "Брешии", сообщает клубная пресс-служба. Детали сделки между клубом и тренером не разглашаются.

Ранее Поссанцини уже работал с юниорами "Брешии" в период с 2013 по 2016 годы, после чего был помощником Де Дзерби в "Фодже", Палермо", "Беневенто", "Сассуоло" и "Шахтере". Однако после начала полномасштабной войны россии против Украины он решил уйти из донецкого клуба.

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В статье: Брешия (Брешия)
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Источник:
bresciacalcio

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