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Верона выкупила сына Симеоне после очень успешного сезона

Италия
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Верона выкупила сына Симеоне после очень успешного сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

Джованни Симеоне стал игроком "Вероны" на постоянной основе. Клуб выкупил его за 10,5 млн евро, подписав контракт на 4 года.

Сын бессменного тренера "Атлетико" отыграл за "Мастифов" минувший сезон на правах аренды из "Кальяри", забив 17 голов в 36 турах Серии А. Это 4-й показатель в лиге после Лаутаро Мартинеса, Душана Влаховича и Чиро Иммобиле.

В топ-клубах Европы 26-летний аргентинец пока не выступал - его максимумом были "Ривер Плейт" и "Фиорентина".

В то же время другой сын Диего Симеоне - 19-летний Джулиано - в минувшем сезоне дебютировал за клуб своего отца.

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В статье: Джованни Симеоне Верона Кальяри
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Источник:
ФК "Верона"

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