Верона выкупила сына Симеоне после очень успешного сезона

Джованни Симеоне стал игроком "Вероны" на постоянной основе. Клуб выкупил его за 10,5 млн евро, подписав контракт на 4 года.

Сын бессменного тренера "Атлетико" отыграл за "Мастифов" минувший сезон на правах аренды из "Кальяри", забив 17 голов в 36 турах Серии А. Это 4-й показатель в лиге после Лаутаро Мартинеса, Душана Влаховича и Чиро Иммобиле.

В топ-клубах Европы 26-летний аргентинец пока не выступал - его максимумом были "Ривер Плейт" и "Фиорентина".

В то же время другой сын Диего Симеоне - 19-летний Джулиано - в минувшем сезоне дебютировал за клуб своего отца.