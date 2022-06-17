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Верона выкупила сына Симеоне после очень успешного сезона
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Джованни Симеоне стал игроком "Вероны" на постоянной основе. Клуб выкупил его за 10,5 млн евро, подписав контракт на 4 года.
Сын бессменного тренера "Атлетико" отыграл за "Мастифов" минувший сезон на правах аренды из "Кальяри", забив 17 голов в 36 турах Серии А. Это 4-й показатель в лиге после Лаутаро Мартинеса, Душана Влаховича и Чиро Иммобиле.
В топ-клубах Европы 26-летний аргентинец пока не выступал - его максимумом были "Ривер Плейт" и "Фиорентина".
В то же время другой сын Диего Симеоне - 19-летний Джулиано - в минувшем сезоне дебютировал за клуб своего отца.
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