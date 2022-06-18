Рома стремится подписать хавбека Реала

Мадридский "Реал" может отдать бразильского хавбека Рейнира еще в одну аренду. Напомним, что два сезона полузащитник выступал за дортмундскую "Боруссию".

В подписании контракта с бразильцем заинтересована итальянская "Рома". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

За два предыдущих сезона Рейнир сыграл за "Боруссию" 39 поединков, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.