Маркос Антонио завтра пройдет медобследование в Лацио и подпишет контракт с клубом

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио близок к завершению трансфера в римский "Лацио". Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, игрок завтра с утра прибудет в Рим и пройдет медосмотр в клубе, после чего подпишет контракт.

По информации инсайдера, "Шахтер" получит за Маркоса Антонио 10 миллионов евро: 8 наверняка, а еще 2 – бонусами. Как ожидается, бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос Антонио перешел в "Шахтер" зимой 2019 года из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "Донецк" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.