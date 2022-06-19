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Маркос Антонио завтра пройдет медобследование в Лацио и подпишет контракт с клубом

Италия
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Шахтер получит 10 миллионов евро за бразильца, 2 из них – бонусами

Маркос Антонио завтра пройдет медобследование в Лацио и подпишет контракт с клубом

Фото: Gianluca di Marzio

UA-Футбол
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Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио близок к завершению трансфера в римский "Лацио". Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, игрок завтра с утра прибудет в Рим и пройдет медосмотр в клубе, после чего подпишет контракт.

По информации инсайдера, "Шахтер" получит за Маркоса Антонио 10 миллионов евро: 8 наверняка, а еще 2 – бонусами. Как ожидается, бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос Антонио перешел в "Шахтер" зимой 2019 года из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "Донецк" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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