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Капитан Милана перебирается в Лацио. Он – воспитанник Ромы

Италия
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Алессио Романьоли будет получать 3,2 миллиона евро в год

Капитан Милана перебирается в Лацио. Он – воспитанник Ромы

Фото: SempreMilan

UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Милана" Алессио Романьоли близок к переходу в римский "Лацио". Как сообщается, контракт игрока истекает этим летом, и в Рим он переберется в качестве свободного агента. Примечательно, что защитник является воспитанником "Ромы".

По информации инсайдера Николо Скиры, Романьоли уже договорился с "Лацио" об условиях контракта. Алессио будет получать в клубе 3,2 миллиона евро в год, а также бонусы. Таким образом, игрок войдет в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды.

В "Милане" Романьоли получал наибольшую зарплату – 9,3 миллиона евро в год. За клуб он играет 7 лет – с лета 2015 года, когда он перебрался из "Ромы" за 25 миллионов евро.

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Милан Алессио Романьоли
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