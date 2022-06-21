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А вот теперь официально. Интер продлил соглашение с главным тренером
Симоне будет пытаться вернуть Скудетто
Фото: Football Club Internazionale Milanо
Симоне Индзаги подписал новый контракт с "Интером". Об этом передает пресс-служба "нерадзурри".
По официальным сведениям, сделка действительна до лета 2024-го года. Также в СМИ была информация, что в контракте прописан пункт о продлении на один год. Зарплата коуча будет увеличена.
Inter + Inzaghi = 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣????️#ForzaInter #IMInter pic.twitter.com/5jptCa1N73— Inter (@Inter) June 21, 2022
Индзаги принял "Интер" летом 2021-го года после ухода Конте. С ним миланский клуб упустил золото, проиграв два бала "Милану", при этом выиграв два других титула - кубок и суперкубок Италии. Также "Интер" играл в 1/8 финала ЛЧ.
Отметим, что ключевая цель "Интера" сейчас - возвращение Лукаку.
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