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А вот теперь официально. Интер продлил соглашение с главным тренером

Италия
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Симоне будет пытаться вернуть Скудетто

А вот теперь официально. Интер продлил соглашение с главным тренером

Фото: Football Club Internazionale Milanо

UA-Футбол
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Симоне Индзаги подписал новый контракт с "Интером". Об этом передает пресс-служба "нерадзурри".

По официальным сведениям, сделка действительна до лета 2024-го года. Также в СМИ была информация, что в контракте прописан пункт о продлении на один год. Зарплата коуча будет увеличена.

Индзаги принял "Интер" летом 2021-го года после ухода Конте. С ним миланский клуб упустил золото, проиграв два бала "Милану", при этом выиграв два других титула - кубок и суперкубок Италии. Также "Интер" играл в 1/8 финала ЛЧ.

Отметим, что ключевая цель "Интера" сейчас - возвращение Лукаку.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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