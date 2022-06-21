А вот теперь официально. Интер продлил соглашение с главным тренером

Симоне Индзаги подписал новый контракт с "Интером". Об этом передает пресс-служба "нерадзурри".

По официальным сведениям, сделка действительна до лета 2024-го года. Также в СМИ была информация, что в контракте прописан пункт о продлении на один год. Зарплата коуча будет увеличена.

Индзаги принял "Интер" летом 2021-го года после ухода Конте. С ним миланский клуб упустил золото, проиграв два бала "Милану", при этом выиграв два других титула - кубок и суперкубок Италии. Также "Интер" играл в 1/8 финала ЛЧ.

Отметим, что ключевая цель "Интера" сейчас - возвращение Лукаку.