Революционер или комбинатор, действующий или упавший король? Ромелу Лукаку вновь начинает снизу

"Он сдвинул горы и склонил Судьбу и законы трансферного рынка, он выполнил акробатический прыжок в Милан с риском не раскрыть парашют вовремя", - таков комментарий Фабио Ликари из Gazzetta Dello Sport о переходе Ромелу Лукаку из "Челси" в "Интер". Договориться о такой сделке, да еще и в июне, кажется и вправду невозможным. Кажется мастерклассом миланского клуба и игрока. Но окажется ли стоящим этот прыжок?

Революционер или комбинатор?

Можно оценить ситуацию иначе и даже назвать Ромелу революционером, борцом против агентов. Он не побоялся уволить всесильного Мино Райолу, когда тот за его спиной летом 2017-го года устроил переход из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", а не в "Челси". А нынешний переход он проводил сам, отодвинув своего агента в сторону. Лишь с помощью адвоката. Он хотел организовать все быстро и четко. В чем полностью преуспел.

Можно даже посчитать его прямым, искренним человеком, идущим по зову сердца. Он не побоялся сказать, что страдает в "Челси", что ему не нравятся изменения в стиле игры и тактике, что скучает по "Интеру". Он не захотел сидеть на зарплате в клубе, где оказался чужим, не нужным (ау, Гарет Бэйл, Эден Азар, Иско, Усман Дембеле), а стремился вырваться и уйти туда, куда сам хочет. Даже ценой потери трети зарплаты.

Он решил свою судьбу сам, решил быстро, решил в пользу футбола и наиболее удобного места. Мечта многих игроков, да и многих людей вообще. Он сам и его адвокат Себастьен Ледюр говорили о сделке, в которую никто не верил, которая казалась невозможной, о долгой работе в тени.

С другой стороны, он отклонил два предложения от "Челси" год назад, третье, уже с огромной зарплатой, вдруг принял. Заявляя, что "Интер" вытащил его из дерьма, но он должен вернуться домой, в клуб, за который болел с детства. Теперь он вновь "возвращается домой", называет уже "Интер" семьей, а его игроков - братьями. Говорит, что всегда знал, что вернется и потому сохранил свою миланскую квартиру.

Его скандальное интервью в разгар сезона о любви к фанам "Интера" и желании вернуться, нападки на своего же тренера, ленивая игра выглядят не спонтанными отчаянными взрывами несчастного человека, а частью плана. Своим поведением он просто не оставил "Челси" выбора. А Генерального директора "Интера" Джузеппе Маротту теперь называют просто гениальным комбинатором.

Продать за 115 миллионов евро, через год вернуть в аренду за восемь (плюс четыре бонусов), убедить игрока снизить зарплату с 12-ти до восьми. Убедить "Челси" сделать это до конца июня, потому что так миланцы могут воспользоваться итальянскими налоговыми законами и сэкономить на его зарплате брутто около четырёх миллионов (скорее всего, Маротта ставил ультиматум, говоря, что после июня сделки не будет) - и вправду мастеркласс.

Италия - не Англия

В день перехода Лукаку в "Челси" девять из 13-ти первых постов официальной страницы клуба в Facebook были о нем. С ним победитель Лиги Чемпионов казался просто невероятно сильным. Теперь кажется, что он сжег все мосты не только с "клубом детства", но и со всей Англией.

Статистически он оставил в Англии немалый след. 121 гол в Премьер-лиге - 19-ый результат в ее истории. Больше, чем у Мохамеда Салаха, Криштиану Роналду. Дидье Дрогба, с которым его постоянно сравнивали. В среднем за матч в АПЛ он забивал больше, чем Уэйн Руни, Робби Фаулер, Дуайт Йорк, Садио Мане, тот же Дрогба, всего на 0.015 меньше, чем Роналду. Он стал самым молодым неангличанином с сотней голов в АПЛ.

Да даже в "Челси" в сезоне 2021/22 он в итоге стал лучшим бомбардиром команды во всех турнирах (15 голов) и вторым в лиге (8).

Впрочем, забивал он не в важные моменты. Лишь 18 мячей забил в ворота команд Топ-6 АПЛ, и лишь один из них стал победным. А между этим сбегал на не разрешенные тренировки в Бельгии с родным "Андерлехтом", публиковал в Твиттере секретные клубные данные, ссорился с агентами, тренерами, жаловался, вызывал критику из-за лишнего веса и нелюбви к тренировкам. Касался мяча семь раз за 90 минут матча против "Кристал Пэлас".

Наверное, ему стоило одолжить у Марио Балотелли футболку с надписью: "Why always me?" При том, что Ромелу вышел из другого социального статуса, нежели Марио (он даже обладает дипломом бакалавра в сфере туризма). Уже в его школьные годы о нем сняли реалити-шоу, его снимали в рекламе, постоянно брали интервью. Говорили даже о Лукакумании. В итоге ударило в голову?

Тем не менее, Ромелу уже прогремел и может ещё. Англия и Италия всегда были разными футбольными мирами. Андрей Шевченко точно это знает. Даже при том, что в "Челси" Шева, вообще-то, за два года каденции был третьим бомбардиром после Дрогба и Лэмпарда. Кто-то вообще помнит, что легенды Премьер-Лиги Тьерри Анри и Деннис Бергкамп играли в Италии ещё до переходов в Англию? Потому что играли провально.

Сам Томас Тухель напомнил, что в "Челси" проваливались многие Топ-форварды и никто не может объяснить, почему.

А в Италии Лукаку, как говорили, даже стал "Интером". Антонио Конте обещал, что сделает из него игрока другого измерения, короля лиги, и сделал. Николо Барелла и легенда клуба Алессандро Альтобелли называли его силой природы, Арриго Сакки - неудержимым. Там он начал работать в тренажёрном зале, что ранее ненавидел (под руководством легендарного Антонио Пинтуса), сбросил вес, нарастил груду мышц. Выучил свой седьмой язык.

Он сумел даже побить Златана Ибрагимовича. Не только в футболе, но и в битве характеров, в битве эго, в битве высокомерия. Их знаменитое бодание вошло в историю и осталось муралом возле Сан-Сиро, вошло в историю и его празднование камбека в дерби с 0:2 на 4:2 с поднятым ввысь угловым флажком. Тогда он выглядел ну просто как победоносный Римский Император. И его твит после того матча "Новый король в городе".

Вот и сейчас рефрен сообщений в Италии о его возвращении - "Король вернулся".

Не тот "Интер"

Год назад, когда он, Конте и Ашраф Хакими ушли, болельщики "Интера" бушевали настолько, что тренировочный матч против "Динамо" провели без зрителей. Они бросали купюры с выкриками к президенту Стивену Чжану "мы выкупим у тебя Лукаку". Рисовали мем о тонущем "Титанике", с которого Хакими и Лукаку уплывают на шлюпках. Его возвращение также встретили восторженно, собравшись в аэропорту и возле офисов клуба.

Правда, восторгаются не все. Ультрас клуба не простили ему ухода. Год назад называли изменником, наемником, и сейчас заявили, что поначалу не будут поддерживать его. "К нему относились как к королю, сейчас для нас он просто как все другие. Сейчас он должен доказывать все на поле со скромностью и потом".

Какие ещё проблемы ожидают его? Сейчас "Интер" гораздо тише, чем год назад. Несмотря на то, что тогда выиграл Скудетто, а сейчас проиграл. Тем не менее, экономическое положение по-прежнему тяжёлое. Зарплату Лукаку он позволил себе благодаря уходу латераля Ивана Перишича - пожалуй, своего лучшего игрока в предыдущем сезоне. Он обязан продать ещё как минимум одну звезду. Похоже, лидера обороны Милана Шкриньяра.

Без Конте оборона уже ослабела, потому от атаки зависит гораздо больше. В принципе, она и без Ромелу работала. Забила лишь на пять мячей меньше, чем с ним. Два её главных форварда в сезоне 2021/22 - Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко - с игры в лиге вместе забили 31 мяч, Лукаку и Лаутаро в сезоне 2020/21 - 33. Ещё и будет серьёзная конкуренция, поскольку Джеко пока что остаётся, а, возможно, придёт Пауло Дибала.

Возможно, Ромелу способен преуспеть лишь с Конте и Пинтусом (второй сейчас в "Реале"). Да, здесь Симоне Индзаги, который год назад всего после недели работы с ним говорил приближенным, что никогда не работал с лучшим форвардом. Тренер выбивал этот трансфер не меньше, чем сам бельгиец. Но дело в том, что стиль его игры противоположен Конте. А к новым стилям Ромелу привыкает плохо.

У Конте просто шли длинные мячи из "автобуса" на Лукаку, и тот мог делать с ними все, что хотел без ограничений. Индзаги играет с гораздо более высокой линией обороны, без длинных мячей, с позиционными атаками, комбинациями, большими процентами владения мячом. К такой игре Ромелу непривычен и не факт, что готов.

Да и давление сейчас гораздо выше. От него ожидают собственноручно вернуть Скудетто. Болельщики команды злы на Индзаги, считают, что неопытный тренер виноват в потере трофея. "Интер" был фаворитом в предыдущем сезоне и будет ещё большим в нынешнем, а такой прессинг Лукаку никогда не выдерживал. Также ожидают второго выхода подряд в плей-офф Лиги Чемпионов, а в этом турнире он всю карьеру проваливался.

35 тысяч из 38-ми сезонных абонементов "Интера" смели за несколько часов. И это ещё когда приход Лукаку был лишь слухами. Несмотря на первый выход в плей-офф Лиги Чемпионов за 11 лет, Кубок и Суперкубок, сезон 2021/22 болельщики "нерадзурри" не считают удачным. Лицом проекта вновь стает Ромелу, и требовать прежде всего вновь будут у него. Ещё и придётся отвоёвывать любовь ультрас.

Все эксперты признают, что его приход изменил баланс в лиге, что с ним "Интер" станет сильнее. А вот спокойнее ли? И победоноснее ли?