Атлетико поборется с Наполи за экс-вингера Ювентуса

"Атлетико" принял решение включиться в борьбу за подписание вингера Федерико Бернардески.

Основным претендентом на его подписание был "Наполи", но мадридцы намерены перехватить игрока. Неаполитанцы слишком медленно вели переговоры. Теперь это позволит другим клубам предложить Бернардески свои условия.

Как известно, 28-летний футболист получил статус свободного агента по истечении контракта с "Ювентусом". За 5 лет пребывания в Турине итальянец провел 183 матча, отличившись 12 голами и 24 ассистами.