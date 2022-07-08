Остались формальности. Ди Мария проходит медосмотр перед трансфером в Ювентус

Уже в скором времени Анхель ди Мария станет игроком "Ювентуса". Этого не скрывает даже пресс-служба итальянского гранда.

Опытный аргентинец прибыл в Турин, где проходит медосмотр. "Юве" выложил фотографии футболиста с данной процедуры, а также совместную фотографию Анхеля с будущим тренером - Максом Аллегри.

Туринцам ди Мария достанется бесплатно, поскольку недавно он покинул "ПСЖ". Анхель подпишет однолетний контракт. Для него это будет первый опыт выступлений в Серии А.

Отметим, что в скором времени "Ювентус" также оформит бесплатный трансфер Поля Погба.