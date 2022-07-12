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Защитник Шахтера был замечен в Италии - его арендует дебютант Серии А

Италия
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Марлон вскоре вернется в Италию

Защитник Шахтера был замечен в Италии - его арендует дебютант Серии А

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" уже в ближайшее время перейдет в "Монцу".

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Сегодня бразильский центрбек был замечен в Италии. Его фотографию из аэропорта выложил известный инсайдер Джанлука ди Марцио. Он недавно и подтвердил сделку.

Защитник Шахтера был замечен в Италии - его арендует дебютант Серии А - изображение 1

"Монца" на год арендует Марлона без права выкупа. У бразильца, напомним, уже есть опыт игры в Серии А. Ранее он защищал цвета "Сассуоло", откуда и перешел в "Шахтер".

Отметим, что контракт Марлона с "горняками" действителен до лета 2026-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон Монца
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