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Защитник Шахтера был замечен в Италии - его арендует дебютант Серии А
Марлон вскоре вернется в Италию
Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен
Защитник "Шахтера" уже в ближайшее время перейдет в "Монцу".
Сегодня бразильский центрбек был замечен в Италии. Его фотографию из аэропорта выложил известный инсайдер Джанлука ди Марцио. Он недавно и подтвердил сделку.
"Монца" на год арендует Марлона без права выкупа. У бразильца, напомним, уже есть опыт игры в Серии А. Ранее он защищал цвета "Сассуоло", откуда и перешел в "Шахтер".
Отметим, что контракт Марлона с "горняками" действителен до лета 2026-го года.
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