Лацио объявил о подписании экс-капитана Милана

"Лацио" официально сообщил о подписании защитника Алессио Романьоли.

27-летний футболист заключил с "орлами" пятилетнее соглашение. Романьоли пополнил состав римского клуба в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с "Миланом".

Ранее сообщалось, что в новом клубе Алессио будет получать 3,2 миллиона евро в год, а также бонусы.

Напомним, что Романьоли является воспитанником "Ромы", где и начинал профессиональную карьеру. За "Милан" он выступал с 2015 года и был капитаном команды. В прошлом сезоне защитник сыграл в 26 матчах "россонери", отличившись одним голом и одним ассистом.