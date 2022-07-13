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Лацио объявил о подписании экс-капитана Милана

Италия
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Воспитанник "Ромы" нашел себе новый клуб

Лацио объявил о подписании экс-капитана Милана

Фото: OfficialSSLazio

Новина українською

"Лацио" официально сообщил о подписании защитника Алессио Романьоли.

27-летний футболист заключил с "орлами" пятилетнее соглашение. Романьоли пополнил состав римского клуба в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с "Миланом".

Ранее сообщалось, что в новом клубе Алессио будет получать 3,2 миллиона евро в год, а также бонусы.

Напомним, что Романьоли является воспитанником "Ромы", где и начинал профессиональную карьеру. За "Милан" он выступал с 2015 года и был капитаном команды. В прошлом сезоне защитник сыграл в 26 матчах "россонери", отличившись одним голом и одним ассистом.

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В статье: Лацио (Рим) Алессио Романьоли
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Источник:
sslazio.it

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