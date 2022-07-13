Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио объявил о подписании экс-капитана Милана
Воспитанник "Ромы" нашел себе новый клуб
Фото: OfficialSSLazio
"Лацио" официально сообщил о подписании защитника Алессио Романьоли.
27-летний футболист заключил с "орлами" пятилетнее соглашение. Романьоли пополнил состав римского клуба в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с "Миланом".
Ранее сообщалось, что в новом клубе Алессио будет получать 3,2 миллиона евро в год, а также бонусы.
Напомним, что Романьоли является воспитанником "Ромы", где и начинал профессиональную карьеру. За "Милан" он выступал с 2015 года и был капитаном команды. В прошлом сезоне защитник сыграл в 26 матчах "россонери", отличившись одним голом и одним ассистом.
???? ???????????????????????????????????? ????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 12, 2022
✍️ Alessio Romagnoli è un nuovo calciatore della #SSLazio!#CMonEagles ???? pic.twitter.com/9bzwEUIDJd
Популярное сейчас
- Поражение основы Динамо, матчи Лиги Чемпионов. Главные новости за 12 июля
- Рудько и Цитаишвили не уберегли Лех от вылета из Лиги Чемпионов
- ВИДЕО, как спецназ ГУР провел спецоперацию в глубоком тылу врага
- Специя или Шахтер? Коваленко определился, за кого хочет играть
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО