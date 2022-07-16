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Ювентус не может договориться с Дзаньоло. Игрок все ближе к продлению контракта с Ромой
Сам Николо не намерен покидать Италию, и не примет предложение Тоттенхэма
Фото: TEAMtalk
Туринский "Ювентус" тщетно пытается подписать полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. Клуб ведет переговоры с игроком и римским клубом на протяжении уже нескольких недель, но пока так и не достиг договоренности.
"Ювентус" не способен заплатить 50 миллионов за Дзаньоло, которые требует "Рома", учитывая то, что римляне не принимают предложений об обмене, как сообщает издание Corriere dello Sport. Главный тренер Жозе Моуриньо и капитан Лоренцо Пеллегрини убеждают Николо остаться.
По информации издания, предложение лондонского "Тоттенхэма" также не будет принято, так как сам Дзаньоло не намерен уезжать из Италии. Игрок близок к продлению контракта с "Ромой", по которому его зарплата вырастет с 2,5 миллионов евро в год до 4 миллионов.
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