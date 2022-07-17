Интер надеется как можно скорее оформить трансфер защитника Торино

"Интер" собирается в ближайшее время оформить трансфер бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера.

Миланский клуб хочет закрыть сделку по 25-летнему бразильцу в понедельник, чтобы игрок смог присоединиться к тренировочному сбору "нерадзурри". Именно в этот день представители "Интера" встретятся с руководством туринцев и агентами Бремера.

Ранее появлялась информация, что "Торино" требует за футболиста 40 млн евро, а миланцы согласовали с ним контракт еще в январе.