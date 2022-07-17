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Интер надеется как можно скорее оформить трансфер защитника Торино

Италия
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Игрок интересен Индзаги

Интер надеется как можно скорее оформить трансфер защитника Торино

Getty Images

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"Интер" собирается в ближайшее время оформить трансфер бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера.

Миланский клуб хочет закрыть сделку по 25-летнему бразильцу в понедельник, чтобы игрок смог присоединиться к тренировочному сбору "нерадзурри". Именно в этот день представители "Интера" встретятся с руководством туринцев и агентами Бремера.

Ранее появлялась информация, что "Торино" требует за футболиста 40 млн евро, а миланцы согласовали с ним контракт еще в январе.

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В статье: Интер (Италия) Торино (Турин) Глейсон Бремер
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Источник:
Fabrizio Romano

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