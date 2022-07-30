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Наполи стремится взять в аренду голкипера Челси
Клубу нужен надежный вратарь
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Итальянский "Наполи" нацелен оформить аренду голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги в ближайшее время.
27-летний испанец является главной трансферной целью клуба перед сезоном 2022/23. Неаполитанцы уже вели переговоры с агентом футболиста, но соглашение считается тяжелым для совершения.
Переход станет возможным, если стороны договорятся об арендном договоре, согласно которому лондонцы будут выплачивать вратарю 50% зарплаты, а итальянцы примут другие расходы.
В сезоне 2021/22 Кепа сыграл 15 матчей за "Челси", из которых 8 отстоял на ноль и пропустил 10 мячей.
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