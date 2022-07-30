Узбекский форвард Ромы Шомуродов близок к переходу в Болонью

Узбекистанский форвард "Ромы" Элдор Шомуродов интересен клубам середины таблицы Серии А, среди них – "Болонья". Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, клуб Синиши Михайловича ищет нового игрока в атаку.

По информации журналиста, Шомуродов перейдет в аренду с правом выкупа. Переговоры уже на продвинутой стадии, и по заверению Ди Марцио, сделка может быть закрыта в течении 48 часов.

Шомуродов провел в Серии А всего два сезона. За год в "Дженоа" он забил 8 голов и отдал 1 ассист в 31 матче лиги. За сезон в "Роме" Элдор забил лишь три гола и сделал 4 ассиста в 28 играх.