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Узбекский форвард Ромы Шомуродов близок к переходу в Болонью
Элдор уйдет в аренду с правом выкупа
Фото: ilRomanista.eu
Узбекистанский форвард "Ромы" Элдор Шомуродов интересен клубам середины таблицы Серии А, среди них – "Болонья". Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, клуб Синиши Михайловича ищет нового игрока в атаку.
По информации журналиста, Шомуродов перейдет в аренду с правом выкупа. Переговоры уже на продвинутой стадии, и по заверению Ди Марцио, сделка может быть закрыта в течении 48 часов.
Шомуродов провел в Серии А всего два сезона. За год в "Дженоа" он забил 8 голов и отдал 1 ассист в 31 матче лиги. За сезон в "Роме" Элдор забил лишь три гола и сделал 4 ассиста в 28 играх.
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