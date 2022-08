Детали согласованы. Коваленко станет полноценным игроком Специи

Виктор Коваленко станет полноценным игроком "Специи".

По данным Николо Скиры, итальянский клуб готов заплатить "Аталанте" два миллиона евро за переход украинца. Сам Коваленко подпишет трехлетний контракт.

???? Done Deal and confirmed! Viktor #Kovalenko to #Spezia from #Atalanta on a permanent deal for €2M. Contract until 2025. #transfers https://t.co/KI1EHDsG4M