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Детали согласованы. Коваленко станет полноценным игроком Специи

Италия
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Детали согласованы. Коваленко станет полноценным игроком Специи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Виктор Коваленко станет полноценным игроком "Специи".

По данным Николо Скиры, итальянский клуб готов заплатить "Аталанте" два миллиона евро за переход украинца. Сам Коваленко подпишет трехлетний контракт.

Коваленко стал футболистом "Аталанты" зимой 2021-го, однако заиграть не сумел и был отправлен на год в "Специю". Там у Виктора дела пошли лучше - 27 игр и пять результативных действий (1+4).

Отметим, что на прошлой неделе "Специя" арендовала Мальдини-младшего, который станет конкурентом Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
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