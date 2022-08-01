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Детали согласованы. Коваленко станет полноценным игроком Специи
С Гасперини, увы, не сработались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Коваленко станет полноценным игроком "Специи".
По данным Николо Скиры, итальянский клуб готов заплатить "Аталанте" два миллиона евро за переход украинца. Сам Коваленко подпишет трехлетний контракт.
???? Done Deal and confirmed! Viktor #Kovalenko to #Spezia from #Atalanta on a permanent deal for €2M. Contract until 2025. #transfers https://t.co/KI1EHDsG4M— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2022
Коваленко стал футболистом "Аталанты" зимой 2021-го, однако заиграть не сумел и был отправлен на год в "Специю". Там у Виктора дела пошли лучше - 27 игр и пять результативных действий (1+4).
Отметим, что на прошлой неделе "Специя" арендовала Мальдини-младшего, который станет конкурентом Коваленко.
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