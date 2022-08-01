Алексис Санчес ведет переговоры с Марселем. Уход из Интера - решенное дело

Алексис Санчес договорился с "Интером" о досрочном расторжении контракта, пишет инсайдер Николо Скира.

У 33-летнего чилийца оставался год по договору с "Нерадзурри", который бы обошелся клубу в 7 млн евро, но после сложных переговоров стороны снизили сумму компенсации до 4,5 млн.

Параллельно, как пишет L’Equipe, агент Санчеса договаривается о двухлетнем контракте с "Марселем", куда чилийца зазывает новый тренер Игор Тудор.

Сам Алексис тоже не против переехать в Прованс, чтобы чаще выходить на поле. У него за плечами богатая карьера - "Удинезе", "Барселона", "Арсенал", "МЮ", "Интер", а также 146 матчей и 48 голов за чилийскую сборную. Для "Марселя" это может быть самое статусное подписание за пару лет.