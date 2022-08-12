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Экс-игрок Торино близок к переходу в Рому

Италия
(1 голосов)

Футболист согласовал контракт с римлянами

Экс-игрок Торино близок к переходу в Рому

Андреа Белотти

Новина українською

Нападающий Андреа Белотти близок к переходу в "Рому". Андреа уже согласовал контракт с римлянами. Об этом сообщает Николо Скира.

Напомним, что Белотти недавно покинул "Торино". Ожидается, что нападающий подпишет соглашение с римским клубом до 2025 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Белотти сыграл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Рома (Рим) Торино (Турин) Андреа Белотти
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Источник:
Николо Скира

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