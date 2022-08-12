Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Торино близок к переходу в Рому
Футболист согласовал контракт с римлянами
Андреа Белотти
Нападающий Андреа Белотти близок к переходу в "Рому". Андреа уже согласовал контракт с римлянами. Об этом сообщает Николо Скира.
Напомним, что Белотти недавно покинул "Торино". Ожидается, что нападающий подпишет соглашение с римским клубом до 2025 года.
Отметим, что в минувшем сезоне Белотти сыграл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Николо Скира
Популярное сейчас
- Козловский манипулирует разговорами о телеправах. Этим он загоняет наш футбол в совок
- Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
- Раненые плюс разрушения: россияне нанесли массированный ракетный удар по областям Украины
- Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти