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Индзаги: Ребята – молодцы, но Интер должет решать исход матча раньше

Италия
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Коуч видит, где нужно усилить свой клуб

Индзаги: Ребята – молодцы, но Интер должет решать исход матча раньше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча Серии А с "Лечче" (2:1).

"Мы всем сердцем хотели одержать победу, команда верила в нее до конца, и это самый позитивный сегодня момент. Ребята – молодцы, но мы должны проанализировать, почему вырвали три очка лишь на 95-й минуте.

У меня есть несколько вариантов усиления по ходу матча, и те, кто вышли на замену, сыграли очень хорошо. В конечном итоге мы завершали матч с четырьмя форвардами.

Ребята – молодцы, они всегда верят в победу, но очевидно, что такая команда, как "Интер", должна решать исход раньше", – сказал Симоне Индзаги.

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В статье: Интер Симоне Индзаги Лечче
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