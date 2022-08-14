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Индзаги: Ребята – молодцы, но Интер должет решать исход матча раньше
Коуч видит, где нужно усилить свой клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча Серии А с "Лечче" (2:1).
"Мы всем сердцем хотели одержать победу, команда верила в нее до конца, и это самый позитивный сегодня момент. Ребята – молодцы, но мы должны проанализировать, почему вырвали три очка лишь на 95-й минуте.
У меня есть несколько вариантов усиления по ходу матча, и те, кто вышли на замену, сыграли очень хорошо. В конечном итоге мы завершали матч с четырьмя форвардами.
Ребята – молодцы, они всегда верят в победу, но очевидно, что такая команда, как "Интер", должна решать исход раньше", – сказал Симоне Индзаги.
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