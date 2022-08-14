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Наполи покупает сына Диего Симеоне за 15 миллионов евро. Он забил 17 голов в прошлом сезоне
Спалетти: Симеоне — человек, который нам был нужен
Фото: MARCA
"Наполи" договорился о приобретении нового форварда после того, как команду покинули Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс. Им станет нападающий "Вероны" Джованни Симеоне, сын тренера "Атлетико Мадрид" Диего. Вот как покупку прокомментировал коуч "Наполи" Лучано Спалетти:
"Симеоне — человек, который нам был нужен точно так же, как он нуждался в этом месте в данный момент своей карьеры. В прошлом сезоне он забил 17 голов, без учета пенальти, и я думаю, что это отличная презентация".
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, "Наполи" берут игрока в аренду на нынешний сезон за 3,5 миллионов евро. А уже следующим летом они смогут выкупить Симеоне всего за 12 миллионов.
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